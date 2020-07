Cerca de 15 anos depois, Carlos Ribeiro voltou ao pequeno ecrã e é o novo apresentador do programa "Somos Portugal". O comunicador de 69 anos vai conduzir as próximas edições do formato, tendo-se estreado no passado domingo, dia 19 de julho.

Na manhã desta terça-feira, dia 22, o apresentador esteve no "Você na TV" à conversa com Manuel Luís Goucha. "É impressionante o impacto do 'Somos Portugal', não fazia a mínima ideia do feedback direto", começou por frisar.

"Parece que estou no início de carreira, outra vez. Acho curioso. É ótimo, é um segundo fôlego, é uma segunda vida", acrescentou o apresentador.

Durante vários anos, Carlos Ribeiro foi um dos principais rostos das tardes da TVI, tendo estado à frente de programas como "A Vida é Bela", "Quem Quer Ganha", "Levem Tudo Menos a Casa" ou "Cocktail Nacional".