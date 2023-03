A Netflix deu luz verde a uma série anime baseada em "Scott Pilgrim Contra o Mundo" que vai juntar o grande elenco do filme de culto realizado por Edgar Wright.

Carta de amor às histórias de super-heróis, aos videojogos ou ao rock alternativo, e a cultura pop em geral, à volta de Scott Pilgrim, um rapaz que se apaixona perdidamente por Ramona, mas tem de enfrentar os seus sete ex-namorados para a conquistar, a transposição para o grande ecrã em 2010 da novela gráfica do canadiano Bryan Lee O'Malley (também de culto) permanece uma das adaptações cinematográficas de uma BD mais inventivas, mas nem sempre muito lembradas (foi um fracasso de bilheteira), com uma mistura bem sucedida entre comédia romântica e super-heróis.

O elenco era impressionante e 13 anos depois, numa fase diferente nas carreiras (alguns deles são ou foram estrelas da Marvel ou ganharam o Óscar), voltam a juntar-se para a nova série: Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead regressam para dar voz a Scott Pilgrim e Ramona, mas também Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson (que surpreendia a cantar "Black Sheep", dos Metric, um dos hinos da banda sonora), Kieran Culkin, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Satya Bhabha, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman e Ellen Wong.

O filme consolidou o britânico Edgar Wright como um realizador de culto (depois de "Hot Fuzz - Esquadrão de Província" ou "Shaun of the Dead").

“Uma das conquistas mais orgulhosas e divertidas da minha carreira foi juntar e trabalhar com o elenco arrasador de 'Scott Pilgrim'. Desde o lançamento do filme em 2010, fizemos entrevistas, evocações e leituras [do argumento] para caridade, mas nunca houve a oportunidade de reunir todo o grupo num projeto real. Até agora... o criador original Bryan Lee O'Malley, juntamente com o argumentista BenDavid Grabinski, criaram uma série anime de 'Scott Pilgrim' que não apenas expande o universo, mas também... bem, esperem para ver. Estou mais do que feliz por anunciar que ajudei a persuadir todo o elenco original a dar voz às seus personagens nesta nova aventura épica. Preparem-se para um festim", diz o cineasta no comunicado oficial, onde serve como produtor executivo.

Não há datas para o lançamento.