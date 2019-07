A TVI volta a assegurar por mais um ano a transmissão da Liga dos Campeões em sinal aberto. A notícia foi avançada pela TVI24, que frisa que o regresso da competição resulta de uma parceria com a Eleven Sports, detentora dos direitos da transmissão dos jogos em Portugal.

"É na TVI, em sinal aberto, que vão ser transmitidos os jogos das equipas portuguesas na fase de grupos da liga milionária, estando assegurado um jogo por jornada, para já do Benfica. A TVI vai, também, transmitir o play-off do FC Porto, caso os dragões se qualifiquem", explica o canal no site.

A final da Liga dos Campeões também será transmitida em sinal aberto na TVI.

O arranque das transmissões das ligas internacionais está marcado para dia 14 de agosto, com a Supertaça Europeia entre Liverpool e Chelsea.