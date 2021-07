Pela primeira vez, a vida da família real de espanhola vai chegar ao pequeno ecrã. Segundo o site SensaCine, a série documental "Los Borbones: una familia real" já se encontra em desenvolvimento.

Aitor Gabilondo, criador de "Patria", da HBO, e a jornalista Ana Pastor, são os responsáveis pela produção. A nova série é uma aposta da Atresmedia TV, responsável pela primeiras temporadas de "La Casa de Papel".

"Los Borbones: una familia real" vai contar com seis episódios e será centrada na "história recente da coroa espanhola, com especial destaque para a sucessão e o reinado do agora Rei Emérito Juan Carlos".

Em Espanha, a série documental é aguardada com grande expectativa. Em comunicado, a Atresmedia TV frisa que os episódios estão a ser construídos a partir do "arquivo histórico, imagens e documentos inéditos", além de contar com recriações e depoimentos de historiadores, escritores, jornalistas, colaboradores e pessoas próximas da Casa Real.