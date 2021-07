"Pensei em escrever esta mensagem com as palavras certas, pensadas e ponderadas, mas não consigo não falar directamente do coração: hoje, dia 1 de julho de 2021, termino a minha ligação contratual com a TVI. Não cabe nestas palavras tudo o que eu sinto, o meu agradecimento a Todos os que fizeram parte do meu percurso, me ajudaram e apostaram em mim nos 12 anos em que me dediquei a este canal", escreveu o ator na sua conta no Instagram.

"Entrei na estação com 19 anos, faço 32 daqui a pouco tempo, por decisão própria e depois de muita ponderação termino hoje esta ligação com a sensação de dever cumprido, de ter sido sempre profissional, bom colega, cumpridor e sempre disponível para dar o meu contributo com toda a minha melhor energia", explicou.

No texto, o ator frisa que vai abraçar " uma nova fase da vida" e que irá continuar o caminho que escolheu para a sua vida. "São as decisões mais difíceis que nos definem e esta é certamente uma das que mais me custou até hoje", revela.