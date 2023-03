A HBO Max revelou esta quinta-feira, dia 23 de março, o trailer oficial de "Love & Death". A minissérie Max Original de sete episódios, protagonizada por Elizabeth Olsen e Jesse Plemons, estreia-se com três episódios no dia 27 de abril e seguirá com a emissão de um episódio semanal até 25 de maio.

O drama, escrito por David E. Kelley ("Big Little Lies") e realizado por Lesli Linka Glatter ("Segurança Nacional"), conta a história real de Candy e Pat Montgomery e de Betty e Allan Gore - "dois casais que frequentam a igreja e desfrutam da sua pequena cidade do Texas... até que um caso extraconjugal leva alguém a pegar num machado", adianta o serviço de streaming.

Além de Elizabeth Olsen e Jesse Plemons, a série conta com Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist e Elizabeth Marvel.

Veja o trailer: