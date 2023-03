Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SIC adianta que as receitas caíram 3,1% em 2022, em termos homólogos, para 159,9 milhões de euros, "embora este tivesse sido o segundo melhor resultado, em termos de faturação, desde 2016".

A SIC "representou 48,3% de quota de mercado do investimento publicitário entre os canais generalistas", acrescenta.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITA) diminuiu 40,4% para 17,1 milhões de euros, enquanto o EBITDA ajustado de custos de reestruturação foi de 18,1 milhões de euros.

"Os custos operacionais aumentaram 4,8%, sendo este desvio justificado maioritariamente pelos custos com a cobertura da guerra na Ucrânia e pelo ataque informático de que o grupo Impresa foi alvo no início do ano", à qual "acresce ainda a subida de custos energéticos e dos decorrentes do aumento de competitividade da grelha".