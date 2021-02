Os acontecimentos dentro da 'casa mais vigiada do país' continuam a dar que falar. Na emissão desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, do "Extra" de "Big Brother - Duplo Impacto", Luís Borges analisou as conversas de Gonçalo Quinaz e Bernardina Brito com o exterior.

"Quando as pessoas desrespeitam as regras, têm de ser sancionadas. Ontem o Quinaz falou para o exterior, não aconteceu nada. Hoje a Bernardina esteve cinco minutos a falar e a receber indicações do exterior", lembrou o comentador. "Acho que não é correto", frisou.

Alice Alves, a apresentadora do programa da TVI, lembrou que "o 'Big Brother' não dorme". "Será que vamos ter uma sanção? (…) Desta vez as instruções tiveram a ver com o jogo, é preciso fazer alguma coisa na casa", acrescentou Luís Borges.