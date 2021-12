Em jeito de balanço do ano, "The Voice Global" elegeu os 10 melhores vencedores do programa de talentos de 2021. Para o top, a produção global analisou as várias edições do formato.

O português Luís Trigacheiro, que venceu "The Voice Portugal", é um dos destaques do ano para a equipa do programa. O cantor foi escolhido como um dos melhores vencedores do mundo de 2021.

O top de "The Voice Global" conta ainda, por exemplo, com concorrentes de Bélgica, Noruega, Reino Unido, Australia ou Grécia.

Veja aqui o vídeo.