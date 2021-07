Luísa Villar, conhecida do grande público por ser mãe dos músicos Luísa e Salvador Sobral, vai apresentar a emissão do próximo sábado, dia 10 de julho, de "Estamos Em Casa". Todas as semanas, a SIC desafia uma nova personalidade para conduzir o programa da manhã.

Na SIC Mulher, Luísa Villar apresenta o programa "Mesa Luísa" e é presença regular em "Casa Feliz", talk show de João Baião e Diana Chaves.

Na semana passada, "Estamos Em Casa" foi apresentado pela atriz Bárbara Norton de Matos.