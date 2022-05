O divórcio de Alissa Nutting, criadora e autora do romance que inspira "Made for Love", foi o ponto de partida para a série da HBO Max, que está de volta para uma segunda temporada. "Comecei a escrever o livro em 2013 e surgiu depois do meu divórcio. Foi uma espécie de pensamento hiperbólico sobre todas as questões, especialmente sobre o mundo atual das redes sociais e onde, quando de acaba com alguém, é difícil de lidar", começa por contar a escritora ao SAPO Mag.

"Sentes que ainda estás a ser observada pela janela, através de todos os posts. E estava a pensar como era difícil recomeçar com outra pessoa a ver tudo, particularmente alguém que te conhece tão intimamente. Isso fez-me pensar nas tecnologias do nosso mundo e como, por vezes, a tecnologia alimenta o amor, mas também nas formas como pode fazer que com que nos desliguemos das relações, quer sejam pessoais ou profissionais", acrescenta Alissa Nutting.

Quando começou a escrever o livro, a autora não imaginava a sua história no pequeno ecrã. "Sabia que a premissa era algo que queria traduzir para o ecrã, mas o livro era tão profundo. Acho que é isso que adoro nos romances, a intimidade, particularmente como pensamento que tens das personagens e, depois, a televisão e o cinema é onde tudo é mostrado", conta.

"O maior desfio é, por vezes, saber quando te deves distanciar e quando deves ser fiel [ao livro]", frisa Alissa Nutting. "A segunda temporada permite ir a parte do livro que não conseguimos explorar na primeira temporada", adianta.

A primeira temporada seguiu Hazel Green (Cristin Milioti), uma mulher de trinta e poucos anos em fuga após dez anos num casamento sufocante com o bilionário de negócios tecnológicos Byron Gogol (Billy Magnussen), tão inteligente quanto insuportável. Depois de descobrir que o marido lhe implantou no cérebro um dispositivo de monitorização - o chip Made for Love - permitindo segui-la, observá-la e conhecer os seus "dados emocionais", Hazel fugiu para a sua cidade natal no deserto para se refugiar com o pai, Herbert (Ray Romano) e a sua parceira artificial, Diane.

"Na segunda temporada, para salvar a vida do pai, Hazel regressa ao Hub, o palácio de alta tecnologia de Byron. Mas uma vez lá dentro, ela e Byron ficam enredados pela mais nova tecnologia revolucionária (e perigosa) de Gogol. Graças a um elaborado sistema de engano (supervisionado pelo médico do Hub, Dr. Hau), Herbert não percebe que foi levado para dentro do Hub nem que está a receber tratamento médico. Mas as suas suspeitas começam a crescer assim como a complexa teia de possibilidades que Hazel enfrenta quando começa a explorar regiões do Hub que antes estavam fora do seu alcance", adianta a HBO Max.

"Queríamos tornar a série ainda maior e expandir este mundo e o mundo do Hub (...) E espero uma terceira temporada para responder a mais questões", sublinha Alissa Nutting.

A série é protagonizada por Cristin Milioti (Hazel Green), Billy Magnussen (Byron Gogol), Ray Romano (Herbert Green), Dan Bakkendahl (Herringbone), Noma Dumezweni (Fiffany), Caleb Foote (Bennett) e Sarunas J. Jackson (Jay).