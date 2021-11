Decorreu esta sexta-feira o Disney+ Day, com o serviço de streaming a celebrar com a divulgação de várias novidades originais que serão lançadas até 2023 e atualizações sobre outros projetos que já tinham sido anunciados, como imagens, trailers, clipes exclusivos e logotipos.

Os Filmes

A animação "O Diário de um Banana", adaptação dos populares livros de Jeff Kinney, chega ao Disney+ a 3 de dezembro, mas foi anunciado um segundo filme, "Rodrick Rules", já em 2022.

A 28 de janeiro de 2022 será lançado "A Idade do Gelo: As Aventuras de Buck", que traz de volta a popular saga de animação com Simon Pegg como Buck e alguns novos amigos numa missão pré-histórica para salvar o Mundo Perdido do domínio dos dinossauros.

Um filme original "Sneakerella", situado na subcultura vanguardista de Nova Iorque e com a promessa da música dar "um toque ao género conto de fadas 'Cinderela', foi confirmado para 18 de fevereiro, com março a trazer a nova versão da clássica comédia familiar "À Dúzia É Mais Barato", com Gabrielle Union e Zach Braff.

"Tico e Teco: Rescue Rangers", com John Mulaney e Andy Samberg, o novo filme híbrido live-action inspirado pelos clássicos de animação da Disney exclusivo para o serviço de streaming, irá estrear na primavera de 2022, tal como a comédia de aventura "Better Nate Than Ever", baseada num livro de Tim Federle, com Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer, Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow.

Já Amy Adams e Patrick Dempsey juntaram-se para anunciar que chegará finalmente no ano que vem “Uma História de Desencantar” (no outono), a muita aguardada sequela do seu filme "Uma História de Encantar" (2007).

Será também no outono que se vai descobrir "Pinocchio", uma reinterpretação inspirada no clássico de animação da Disney, dirigida por Robert Zemeckis, que combina 'live action' e efeitos visuais, protagonizada por Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans e com as vozes de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan Michael Key e Lorraine Bracco.

Pela mesma altura foi anunciado q"Três Bruxas Loucas 2", que está atualmente em rodagem e traz de volta Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy numa sequela do clássico de culto do Halloween "Três Bruxas Loucas", de 1993.

Dos filmes da 20th Century Studios que serão lançados em 2022 no Disney+ sob a marca Star, destaca-se "Prey", um novo capítulo na franquia “Predador” dirigido por Dan Trachtenberg que chega no verão: passado no mundo da Nação Comanche há 300 anos, o 'thriller' de ação segue Naru, uma guerreira que protege ferozmente a sua tribo contra um predador alienígena altamente evoluído.

Prey

Também no verão de 2022 chega "The Princess", anunciado como um filme de ação irreverente passado num ambiente de conto de fadas que coloca Joey King como uma jovem da realeza mais confortável com uma espada do que com uma tiara que deve salvar o seu reino de mercenários implacáveis.

Ainda sem data oficial no ano que vem, estão previstos "Rosalina", que promete dar uma nova reviravolta cómica a "Romeu e Julieta", de Shakespeare, com a clássica história de amor contada da perspetiva da prima de Julieta, Rosalina, curiosamente a ex-namorada de Romeu (interpretada por Kaitlyn Dever); e "Sem Saída", um 'thriller' de suspense que acompanha uma jovem presa por um nevão e forçada a encontrar abrigo numa área de descanso de uma estrada com um grupo de estranhos.

As séries Disney

Depois do filme de 2008, vai chegar no ano que vem uma nova adaptação de “As Crónicas de Spiderwick”, em formato de série em imagem real, que acompanha a família Grace quando se muda para a sua casa ancestral delapidada e começam a desvendar um mistério sombrio sobre um antigo familiar e a existência de um mundo das fadas.

De "Orgulho de Família: Mais Ruidosos e Orgulhosos" foi lançado o trailer, uma nova série baseada numa outra que existiu no Disney Channel dos anos 2000, e que chega em fevereiro.

Também foi divulgado o trailer de "Baymax", que chega no verão e é série inspirada na amada personagem do filme "Big Hero 6", com a particularidade de ser a primeira série animada do Walt Disney Animation Studios produzida exclusivamente para o Disney+.

Ainda para o próximo ano está prometida a terceira temporada de "High School Musical: O Musical: A Série" e uma nova série de curtas "Zootrópolis+", que marca o regresso à metrópole dos mamíferos que vivem a um ritmo acelerado.

Para 2023, o Walt Disney Animation Studios anunciou a série musical "Tiana", com Stella Meghie (“The Photograph”) como realizadora e argumentista, onde a heroína do filme "A Princesa e o Sapo" sai para uma grande aventura como a nova recém-coroada Princesa da Maldonia, mas é perseguida pelo seu passado em Nova Orleães.

... as séries Pixar

No Disney Day+, os realizadores Michael Yates e Carrie Hobson revelaram a arte conceptual da primeira série animada original da Pixar, "Win or Lose", que chega em 2023, onde cada episódio de 20 minutos destacará a perspetiva de um personagem diferente enquanto uma equipa mista de softball do secundário se prepara para o seu jogo do campeonato.

Ainda em 2022 chegará "Cars on the Road: Larry, o rapaz do cabo, a próxima série "Cars", onde Mate e Faísca McQueen partem em mais uma viagem pela estrada.

Serão também lançados dois novos documentários que exploraram os bastidores de “Turning Red” e “Lightyear”, os próximos filmes da Pixar para os cinemas.

... e as séries Marvel

A seguir a "Hawkeye - Gavião Arqueiro", a série liderada por Jeremy Renner, Hailee Steinfeld e Vera Farmiga que começa já a 24 de novembro de 2021, e um "Especial de Natal Guardiões da Galáxia" escrito e realizado pelo realizador dos filmes James Gunn, a Marvel apresentou três séries para o próximo ano e novos projetos a apontar para 2023.

"Moon Knight" vai centrar-se num vigilante complexo que sofre de transtorno dissociativo de identidade: as múltiplas personalidades que vivem dentro dele encontram-se numa guerra mortal entre deuses, com o Egito antigo e moderno como cenário.

Já "She-Hulk" apresentará Tatiana Maslany como She-Hulk/Jennifer Walters, uma advogada especializada em casos jurídicos de orientação sobre-humana, com o estúdio a confirmar o regresso do Hulk interpretado por Mark Ruffalo e a Abominação a cargo de Tim Roth.

Confirmada para estrear no verão está "Ms. Marvel", como Iman Vellani no papel de Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, uma paquistanesa americana de 16 anos de cidade de Jersey City fã incondicional dos Vingadores que acaba por obter super poderes como os dos heróis que sempre admirou.

Nos projetos em preparação, a Marvel anunciou as séries "Echo" (com Alaqua Cox como Maya Lopez, personagem que será apresentada em “Hawkeye – Gavião Arqueiro”); "Ironheart" (com Dominique Thorne como Riri Williams, um genial inventor que cria a armadura mais avançada desde o Homem de Ferro); "Agatha: House of Harkness" (com Kathryn Hahn a interpretar a sua personagem de “WandaVision”); e "Secret Invasion" (com Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn como Skrull Talos, personagens que se conheceram em "Capitão Marvel").

Nas séries de animação, além de uma segunda temporada de "E se ...", estão em fase de projeto "X-MEN '97" (que explora novas histórias na icónica linha do tempo dos anos 1990 da série original); "Homem-Aranha: Ano do Caloiro" (que segue Peter Parker no seu percurso até se tornar no Homem-Aranha do MCU); "I Am Groot" (uma série de curtas originais que exploram os dias de glória de Baby Groot de "Guardiões da Galáxia"); e "Marvel Zombies" (uma reinvenção do Universo Marvel, onde uma nova geração de heróis lutam contra um crescente flagelo zombie).

"Star Wars" e outros novidades da Lucasfilm

Por Detrás do Capacete: O Legado de Boba Fett

Antecipando a chegada de "O Livro de Bobba Feet" a 29 de dezembro, já está disponível no Disney+ "Por Detrás do Capacete: O Legado de Boba Fett", que recorda as origens e o legado do lendário caçador de recompensas de "Star Wars".

O que se segue "numa galáxia muito, muito distante" é "Obi-Wan Kenobi" e Ewan McGregor e a realizadora Deborah Chow partilharam um olhar exclusivo da série com cenas de bastidores e arte conceptual: a série também chega em 2022 e o ator antecipou durante a apresentação que haverá um novo duelo com Darth Vader.

No plano de lançamentos está ainda "Willow", a série que continua o filme de 1988, com o regresso de Warwick Davis, que apresentou durante o Disney+ Day o elenco secundário, incluindo Ruby Cruz ("Mare of Easttown"), Erin Kellyman ("O Falcão e o Soldado do Inverno"), Ellie Bamber ("The Serpent”), Tony Revolori (dos filmes "Homem-Aranha"), Amar Chadha Patel (“O Terceiro Dia”) e Dempsey Bryk (“The Birch”).

National Geographic

Com data de lançamento a 8 de dezembro, foi divulgado um novo trailer de "Bem-vindos à Terra", uma série original de seis episódios sobre as maiores maravilhas da Terra com Will Smith como anfitrião.

O Disney+ Day trouxe ainda os trailers de "America The Beautiful", uma nova série de seis episódios que ficará disponível no ano que vem sobre os locais espantosos que definem a beleza da América; e de "Sem Limites com Chris Hemsworth", onde o ator que interpreta o Thor no Universo Cinematográfico Marvel descobre todo o potencial do corpo humano também ao longo de seis episódios.