No passado domingo, dia 3 de maio, no "Jornal da Uma", a TVI fez várias reportagens em direto a partir de diferentes pontos do país sobre o desconfinamento. Depois de terem sido mostradas imagens de Lisboa, a emissão seguiu para o Porto e, durante o direto, a jornalista sublinhou que que na cidade "passeia-se e muito".

"Ao contrário daquilo que percebemos que se está a passar em Lisboa, na cidade do Porto é completamente diferente", contou. Nas redes sociais, os espectadores rapidamente compararam as imagens, frisando que é possível ver mais gente em Lisboa do que no Porto.

Além do direto, nas redes sociais, os oráculos sobre o desconfinamento no Porto e em Lisboa também têm dado que falar.

Nas redes sociais, os espectadores criticaram o canal. Leia alguma das reações: