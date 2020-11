"Mallorca Files", um drama criminal britânico passado na solarenga ilha de Maiorca, em Espanha, chega ao FOX Crime no dia 11 de novembro, às 22h00. A série segue uma a nova dupla de detetives - Miranda Blake (Elen Rhys) e Max Winter (Julian Looman).

"Sob o cenário paradisíaco de Maiorca, Miranda, a Inspetora-chefe britânica e Max, um detetive alemão, vão ter que desvendar os mistérios e os crimes relacionados com a comunidade da ilha", resume o canal.

Na estreia da série, a inspetora chega a Maiorca para acompanhar um criminoso conhecido e procurado internacionalmente. "Mas, quando as coisas correm mal, ela dá início à sua própria investigação, trabalhando contra a vontade do detetive Max. No desenrolar da série, quando o ciclista de topo Esteban Domenech (Rafael Cebrián) desaparece na ilha durante um treino, Miranda e Max aproveitam a ausência de Inés Villegas (María Fernández Ache), a supervisora, para investigar o caso pelos seus próprios meios", revela o FOX Crime em comunicado.

Apesar de serem totalmente opostos um do outro, "conseguem olhar para além das suas diferentes personalidades e formar uma dupla imbatível no combate contra o crime, pois a química entre os dois é inegável".