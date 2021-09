Depois de "BB2020", "Big Brother - A Revolução " e "BB - Duplo Impacto", a TVI vai apostar em mais uma edição do reality show. Em comunicado, estação de Queluz de Baixo adianta que está a "preparar um novo ciclo" do programa.

À revista TV Mais, fontes da produção avançaram que deverá ser Manuel Luís Goucha o novo apresentador do reality show. "Ele esteve muito bem à frente da ‘Casa dos Segredos’e a Cristina entende que ele trará algo de diferente ao formato Big Brother", conta uma fonte do canal.

Segundo a publicação, A Pipoca Mais Doce será o braço direito do apresentador nas galas de domingo. "Ela vai ser, por assim dizer, uma espécie de número dois do programa, ou seja, vai dar ainda mais opiniões durante as galas de domingo e terá, ao que tudo indica, o poder de falar para dentro da casa, algo que só existia para o apresentador e para a Voz. Essa será a grande diferença nesta edição", adiantam as fontes à revista.

Em nota enviada ao SAPO Mag, o canal revela ainda que 18 mil pessoas se inscreveram para entrar na casa mais vigiada do país. A primeira fase de candidatura terminou na passada sexta-feira, dia 20 de agosto.

"Uma nova casa, construída de raiz, novas regras de jogo, provas e desafios que vão testar as capacidades e resiliência dos novos concorrentes, mas as novidades não ficam por aqui", revela a TVI em comunicado.