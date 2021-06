Olinda Martinho foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha na emissão desta quarta-feira, dia 2 de junho, do programa das tardes da TVI. "Olinda Martinho é uma senhora que vive cheia de fé e que apesar das dificuldades da vida nunca se revoltou. Olinda é também uma fã de Manuel Luís Goucha e ficou muito contente por vir ao nosso programa", resume a produção do talk show.

Durante a conversa, o apresentador não escondeu a emoção. "É das pessoas mais marcantes da minha vida. É uma conversa cheia de luz, que me toca no interior", confessou, em lágrimas. "Não sabe o bem que me fez", sublinhou.

"Olinda Martinho. Sete gravidezes, três perdas gestacionais, um filho de cinco anos afogado num tanque, a dor sem fim, e nunca se revoltou. 'Revoltar-me como, se a Mãe Santissima perdeu o dela e não se revoltou'. E eu a maravilhar-me com a sua Fé e sabedoria, tão própria de quem tem alma lavada", escreveu o apresentador na sua conta no Instagram.

"O sorriso, a graça, a bondade, a deixarem-me rendido, e a pergunta em surdina, estava no ar uma peça sobre si e o seu filho Padre Diogo com música de fundo de Enio Morricone (o que por si já me deixa "vidrinho"): 'O Manuel Luis está a gostar de mim?'. Não tive como fugir à emoção. Que dom Olinda esse de tocar os outros no mais profundo. Obrigado. Não a esquecerei", rematou.