Na emissão desta terça-feira, dia 9 de fevereiro, Manuel Luís Goucha emocionou-se o com a história de Carlos Duarte. No programa da TVI, o convidado contou "como lidou com transexualidade da filha". "Teria gostado muito de ter um pai como o senhor", confessou o apresentador.

O momento ganhou eco nas redes sociais e esta quarta-feira, Manuel Luís Goucha comentou a história. "Esta é uma fotografia do programa de ontem mas o meu coração ainda se alvoroça ao lembrar a história da Alice, da sua luta interior ao perceber que quem era nada tinha a ver com o seu sexo biológico, e do Carlos, homem maior de amor, que assim deve ser um pai, dizendo-nos do orgulho que tanto ele como sua mulher têm nesta filha, pela sua resiliência e determinação. Foram vários os momentos em que o senti vulnerável, tão grande que é, mais ainda nos silêncios, que o caminho não é fácil, como nos disse, mas tudo se repensa, se desafia, se reestrutura, quando em causa está a felicidade dos que são do nosso sangue e coração", recordou.

Recorde o momento:

"Mais uma vez, e tantas são, sai do programa de alma cheia e grato pela partilha, já a história anterior do Luís, me havia surpreendido pela confiança que sentiu em mim, para me confidenciar o que durante tantos anos calou, refugiando-se na comida. À hora em que alinho estas palavras nada sei de audiências e pouco me importam. Ganham-se nuns dias, perdem-se noutros, às vezes até se empata, mas eu ganho sempre em escutar os outros, procurando entender o que partilham das suas vivências. Já muitos me acrescentaram", sublinhou Manuel Luís Goucha nas redes sociais.

"Por isso desengane-se quem pensa que sou infeliz neste outro registo, que há muito não me sentia tão vivo por viver os outros, nas suas alegrias, nas suas angústias, nos seus sonhos. A todos os que já passaram pelo 'Goucha', e ainda agora começámos, muito obrigado. A minha gratidão estende-se a quantos aqui têm mostrado entender o valor da empatia", rematou.