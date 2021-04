Esta quarta-feira, dia 14 de abril, Diogo Piçarra, Mel e a filha do casal, Penélope, vão estar no programa "Goucha", da TVI. A emissão do talk show apresentado por Manuel Luís Goucha arranca às 16h15.

Nas redes sociais, o apresentador confirmou a presença do músico e da sua família, partilhando uma fotografia do casal com a filha.

"Diogo Piçarra, Mel e Penélope. A família no programa desta tarde! O coração do lado certo", escreveu Manuel Luís Goucha na sua conta no Instagram.

