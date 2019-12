Manuela Moura Guedes foi uma das convidadas da emissão da passada sexta-feira, dia 13 de dezembro, de Depois, Vai-se a Ver e Nada, da RTP1. No programa, a jornalista esteve à conversa com José Pedro Vasconcelos e aceitou os desafios do apresentadora.

No tak show, Manuela Moura Guedes foi desafiada a "dar uns tiros". "Por ser uma mulher de armas, decidimos colocar-lhe uma caçadeira nas mãos", frisou o apresentador.

"Puseram uma caçadeira nas mãos... uma caçadeira de dois canos. O responsável? O José Pedro Vasconcelos. Nunca me diverti tanto num programa de televisão. E isto é só uma ideia das coisas loucas e inesperadas que saem da cabeça do Zé Pedro", sublinhou a antiga jornalista da TVI na sua conta no Facebook.

"Com ele não tenho medo do que me propõe fazer, sei sempre que estou bem entregue. O talento, a inteligência, o sentido crítico e o humor fazem-no único. Comecei com uma caçadeira no alto dum monte no Cacém e atirei, ó se atirei, andei de braço dado com o Zé Pedro a meter-me com pessoas nas ruas de Lisboa entre pulos, corridas e perseguições e, por fim, fomos para a cozinha", acrescentou.

O programa com Manuela Moura Guedes conquistou 7,6% de share, registando um dos melhores resultados da temporada.

Veja aqui o episódio.