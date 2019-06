Esta quinta-feira, dia 20 de junho, a Netflix Portugal revelou que a ex-inspetora Raquel vai juntar-se à equipa do Professor e que se irá chamar Lisboa. A antiga agente vai ajudar a equipa (Tokio, Denver, Berlim, Nairobi, Helsinki, Oslo e Moscovo) a assaltar o Banco de Espanha.

Para anunciar o novo membro do grupo, a Netflix partilhou um vídeo nas redes sociais. No teaser, Raquel atende um telefonema do "Professor de Portugal", Marcelo Rebelo de Sousa, interpretado pelo ator Bruno Ferreira que imita a sua voz. "Sabe que carregar este nome traz uma grande responsabilidade e uma grande história", diz o 'Presidente da República' português.

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, o Presidente da República confessou que ainda não viu o vídeo. "Não vi, falaram-me dizendo que não havia propriamente nenhuma conotação nem com o cargo nem a com a pessoa. Mas ainda não vi", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

Veja o vídeo: