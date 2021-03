Júlio Magalhães, antigo jornalista da TVI e do Porto Canal, foi um dos convidados da emissão desta quarta-feira, dia 24 de março, do programa "Dois às 10". Durante a conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, o jornalista foi surpreendido pelo Presidente da República.

No vídeo, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou Júlio Magalhães e recordou a longa amizade. "É um grande jornalista e é um grande jornalista em vários domínios: na inteligência, na lucidez, na rapidez, na intuição, na capacidade de expressão, naquilo que é empatia e com os mais diversos meios de comunicação social", frisou.

Na TVI, o atual Presidente da República e o jornalista conversavam semanalmente, aos domingos, no "Jornal das 8".

Veja aqui o vídeo: