A cerimónia fúnebre do ator Pedro Lima, que morreu no sábado aos 49 anos, realiza-se hoje à tarde em Cascais. Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença no Hipódromo de Cascais e recordou o ator com quem privou de perto.

"Eu só tive com ele memórias felizes. Ele era o retrato da vida, o retrato da felicidade, o retrato de querer, de querer criar a felicidade nos outros. Nunca o vi infeliz, essa é a grande memória que tenho dele", lembrou o Presidente da República.

"Privei com ele mais de perto mas, os milhões que privaram com ele à distância, não esquecem e agradecem. Muita saudade, uma saudade infinita e, ao mesmo tempo, feita de solidariedade", frisou, lembrando que o setor da cultura atravessou um período difícil durante o confinamento. "[As pessoas] Não têm noção do que isso foi no mundo da cultura e no mundo do espetáculo. Parou completamente. Parou, a programação mudou totalmente. Isso parou a vida das pessoas, virou-as para dentro, para os seus problemas e criou situações que eram imprevisíveis e incompreensíveis, mas que nos deixam um traço de saudade que é difícil de apagar", lembrou o Presidente da República.