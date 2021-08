"Agora posso-vos servir um doce? Posso? Não são os doces da Io Appolloni", questionou a apresentadora da SIC, não obtendo resposta.

Em entrevista à TV Mais, o cantor voltou a comentar as críticas. "É tudo uma parvoíce. As pessoas gostam é de lavar roupa suja em vez de se preocuparem com assuntos realmente importantes como o que se passa no Afeganistão ou a pandemia. Fizemos um excelente programa, que foi muito elogiado, fomos lideres de audiência, não entendo e pensei que esse tipo de comentário tivesse acabado", frisou em relação à polémica que marcou a última emissão.

"Dali ninguém me tira. Estes comentários dão-me mais força para continuar. Quem não gosta que mude de canal. Eu não fui contratado para me mostrar, porque já toda a gente me conhece. Fui contratado para dar audiências e é isso que estou a fazer", rematou.