Em maio, a SIC e o cantor Marco Paulo chegaram acordo para "uma parceria de longa duração", confirmou o canal em comunicado. Além do programa "Alô Marco Paulo", a estação vai produzir uma série sobre a vida e carreira do artista português.

Antes de assinar com a SIC, o cantor conversou com a TVI. As negociações não correram bem, tendo o canal de Queluz de Baixo emitido um comunicado onde desmentia os rumores sobre o seu possível interesse na contratação de Marco Paulo.

"Aquilo foi uma confusão. Já estava a trabalhar com a SIC pontualmente. Ainda não havia um contrato, mas já havia conversas para um programa. E a TVI também estava interessada e tinham ficado de me enviar uma proposta até às tantas horas de determinado dia", explicou Marco Paulo à revista Nova Gente.

"Entretanto, saiu aquele comunicado e eu achei aquilo muito feio", confessou. "Não é assim que se tratam as pessoas e a Cristina [Ferreira] não me trataria daquela forma", rematou.