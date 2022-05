Na tarde desta segunda-feira, dia 2 de maio, Marco Paulo esteve à conversa com Júlia Pinheiro. Na entrevista, o cantor falou sobre o seu programa semanal na SIC e revelou que já levou um "puxão de orelhas" da direção de programas do canal.

"Tenho recebido imensas mensagens e, às vezes, quero trazer o meu telemóvel para ver, mas proíbem-me logo", começou por contar Marco Paulo à apresentadora.

"Já levei um puxão de orelhas porque o meu telemóvel tocou. E a direção de programas estava a ver o programa... telefonaram-me e dizem assim: 'O menino não torna a mexer no telemóvel quando estiver no ar'. Eu nem sequer sabia que estava no ar", contou o cantor.

"A partir do momento em que se acende as luzinhas das câmaras, estamos no ar", lembrou Júlia Pinheiro.