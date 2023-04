Maria Botelho Moniz esteve esta terça-feira, dia 4 de abril, no programa "Goucha", da TVI, e falou pela primeira vez sobre a crónica assinada por Alexandre Pais. "Dói. Eu não o conheço, sei do seu trabalho, mas não o conheço. O que eu não entendo é o porquê, parece ser gratuita, sem objetivo", começou por confessar a apresentadora em conversa com Manuel Luís Goucha.

"E é muito interessante ver toda a gente a movimentar-se. Fico extremamente sensibilizada. Fico muito contente. Mas onde é que estavam há um ano?", questionou, confessando que diariamente lê comentários negativos sobre a sua imagem.

"Tens noção que algumas das figuras públicas que agora protestaram são as mesmas que à boca pequena dizem que tens quilos a mais?", perguntou Manuel Luís Goucha. "Que me dizem à boca pequena? São as mesmas que me dizem na cara. Que me disseram em tempos na cara", frisou a apresentadora do programa "Dois às 10".

"Mas está tudo bem porque as pessoas podem sempre mudar o seu comportamento", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.