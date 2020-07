Maria Botelho Moniz estreou-se no "Você na TV", ao lado de Manuel Luís Goucha, esta sexta-feira, dia 31 de julho. Nas próximas semanas, a apresentadora vai conduzir o programa das manhãs da TVI, substituído o anfitrião do talk show.

"Foco hoje é a palavra de ordem. Hoje estou ao lado do mestre Manuel Luís Goucha no 'Você na TV' e já sinto o peso da responsabilidade do que aí vem. Juntem-se a nós", escreveu Maria Botelho Moniz nas redes sociais.

Na emissão desta sexta-feira, dia 31, os apresentadores vão receber ainda em estúdio as mães dos concorrentes finalistas do "Big Brother", incluindo a mãe de Diogo, que sempre se recusou a dar entrevistas.

Atualmente, Maria Botelho Moniz conduz o formato "Extra" do "Big Brother", que vai para o ar todos os dias, à meia-noite. O reality show chega ao fim este domingo, dia 2 de agosto.