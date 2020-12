A nova edição do "Big Brother", que se estreia no dia 3 de janeiro, vai contar com Iva Domingues. A apresentadora, que regressou à TVI em setembro, vai substituir Maria Botelho Moniz, confirmou a TVI em nota enviada ao SAPO Mag.

Em "Big Brother - Duplo Impacto", Iva Domingues irá conduzir as emissões diárias das 19h00 e da meia-noite. Já Mafalda Castro continuará à frente da da emissão do reality show entre as 18h00 e as 19h00.

A nova temporada do reality show da TVI estreia-se no dia 3 de janeiro e as galas de domingo serão conduzidas por Cláudio Ramos e Teresa Guilherme. Já o novo programa das manhãs ("Dois às 10"), com o apresentador e Maria Botelho Moniz, arranca no dia seguinte, a 4 de janeiro de 2021.