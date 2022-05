"Quando a Cristina Ferreira me liga, penso que vou ser despedida. É verdade, é uma história real e ela sabe. Atendo o telefone: 'sim...'. E ela: 'Não, miúda! Está tudo bem, está tudo bem. Ninguém te vai tirar das manhãs'", confessou Maria Botelho Moniz no "The Emergente Show".

"Atendo logo... 'É agora, Cristina, que tu me mandas embora?'. Acho sempre que vou ser despedida, não sei porquê. Morro de medo", brincou a apresentadora do "Dois às 10" no talk show ao vivo em Marco de Canaveses.

Veja o vídeo: