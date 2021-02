No próximo sábado, dia 13 de fevereiro, depois das 14h00, Maria Cerqueira Gomes vai estar à conversa com Ana Garcia Martins, também conhecida como A Pipoca Mais Doce, no programa "Conta-me". Nas redes sociais, a TVI partilhou um pequeno teaser da entrevista.

"Estou com aquele nervosismo de quem vai fazer um exame", confessa a influencer e comentadora do "Big Brother - Duplo Impacto", no vídeo promocional do programa da estação de Queluz de Baixo.

"Tu não estás preparada para, aos 18 anos, o telefone tocar a meio da noite... com uma chamada para te dizerem que morreu um irmão. Os meus pais envelheceram 20 anos em três dias. E eles sobreviveram porque tinham outra filha e passei a viver com uma responsabilidade imensa e com um medo imenso que me pudesse acontecer alguma coisa", confessa Ana Garcia Martins.

