Naya Rivera morreu em julho aos 33 anos, durante um passeio de barco com o filho de quatro anos no lago Piru, a noroeste de Los Angeles. Os especialistas não encontraram sinais de trauma, ingestão de álcool ou qualquer outra substância no seu corpo. O xerife do condado de Ventura, Bill Ayub, descartou a possibilidade de homicídio ou suicídio, sugerindo que a forte corrente do lago teria sido a responsável pelo acidente fatal.

Para o marido da atriz, a morte poderia ter sido evitada. Recentemente, Ryan Dorsey deu entrada com um processo em tribunal, no qual advoga que o barco não reunia as condições de segurança.

"O barco não estava equipado com uma escada de segurança acessível, uma corda adequada, uma âncora, um rádio ou quaisquer outros mecanismos de segurança que ajudassem os nadadores a regressar ao barco", explica o processo divulgado pelo site de Perez Hilton.

O documento frisa ainda que o Lago Piru "não tem um único aviso sobre as correntes fortes do lago".

Naya Rivera fez parte do elenco de "Glee" durante seis temporadas. A atriz vestiu a pele de Santana Lopez, que se tornou uma das personagens principais a partir da segunda temporada.