Marisa Liz, que faz parte do programa há 10 anos, desde 2014, vai deixar a sua 'cadeira'. Diogo Piçarra, que se estreou em 2019 como mentor, também não vai regressar, assim como Dino D' Santiago e Carolina Deslandes.

Nas redes sociais, a RTP1 confirmou que Fernando Daniel, Sónia Tavares, Sara Correia e António Zambujo serão os novos mentores da temporada de 2023.

Na sua conta no Instagram, Marisa Liz despediu-se do programa. "O The Voice Portugal’ fez e fará para sempre parte da minha vida. É um pedaço de amor, aprendizagem, equipa e família. É um pedaço doce e inesquecível de dez anos da minha vida, onde me entreguei por inteiro a cada momento. Deixei o meu coração aberto a cada canção e fui feliz em dar e receber a dádiva que é a música. Arrebataram-me o coração", escreveu a cantora nas redes sociais.

"Libertou-me de preconceitos e fez de mim o que hoje acredito ser uma melhor pessoa. Emocionalmente tive dos momentos mais bonitos e também dos mais difíceis da minha vida, mas acredito que cada um deles se instalou em mim da forma certa. Fico com um aperto no coração... (porque parece que já não sei viver sem isto...) por vos informar que vou fazer uma pausa", acrescentou Marisa Liz.

No texto, a artista sublinha que "as mudanças são necessárias": "Eu sou uma mulher que vive de desafios! Depois de 10 edições senti que este era o momento certo. Espero um dia voltar! Se fizer sentido para mim e para vocês".