O MasterChef Júnior está a chegar à RTP1 com novidades. Na nova temporada, Kiko Martins e Diogo Rocha juntam-se a Teresa Horta Colaço como jurados, anunciou o canal.

"A nova edição do 'MasterChef Júnior' promete surpreender pela criatividade, pelo sabor e por momentos deliciosos. Estreia em breve na RTP1 e RTP Play", frisa a RTP1 em comunicado.

Conheça os jurados:

Diogo Rocha: Chef do premiado Mesa de Lemos, o único restaurante com estrela Michelin no Centro de Portugal, traz ao "MasterChef Júnior" a sua paixão pela gastronomia, fruto de um percurso que iniciou aos nove anos e que é marcado pela excelência, formação e dedicação aos produtos regionais e nacionais.

Kiko Martins: Chef com alma portuguesa, leva os sabores do mundo aos seus restaurantes em Lisboa. Já passou pelos restaurantes mais conceituados do mundo, fez voluntariado em Moçambique e a sua paixão pela cozinha leva-o a explorar sabores autênticos e a criar experiências gastronómicas únicas.

Teresa Horta Colaço: Vencedora do "MasterChef Portugal" 21/22 com um menu 100% plant-based, regressa pela segunda vez ao "MasterChef Júnior" com a sua paixão por uma cozinha consciente, criativa e um enorme espírito de liderança.