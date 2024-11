"MasterChef Portugal" regressa no próximo sábado, dia 30 de novembro, às 22h00, à RTP1. Rui Paula, Pedro Pena Bastos e Juliana Penteado são os jurados da nova temporada do programa.

No episódio de estreia, uma centena de cozinheiros amadores de todo o país vai reunir-se na Praça do Município, em Lisboa, para enfrentar o primeiro grande desafio da competição.

"O início desta nova jornada será marcado por um momento especial: o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, dará as boas-vindas aos aspirantes. Na praça, os candidatos vão finalizar os seus pratos enquanto recebem apoio efusivo da multidão presente, criando uma atmosfera vibrante", destaca o canal em comunicado.

Após a primeira prova, apenas 30 concorrentes irão receber a colher de pau, um símbolo que marca a sua passagem para a fase seguinte. O momento vai contar com Eduardo Madeira e Sahima Hajat, vencedora da sexta temporada do programa, como convidados.

"Já na cozinha do 'MasterChef', o desafio irá intensificar-se. Nesta segunda prova, os 30 aspirantes vão confecionar os seus pratos diante do olhar atento das suas famílias, que estarão presentes a apoiá-los. A finalização será feita diretamente à frente dos jurados, com um limite de apenas 10 minutos", antecipa a RTP1.

No final da prova, os jurados irão escolher os 16 candidatos que receberão aventais que definirão o seu futuro na competição. "Os aventais terão duas cores diferentes. Os aventais brancos asseguram a entrada direta dos concorrentes na competição, enquanto os aventais cinzentos indicam que os candidatos ainda não garantiram a sua vaga e terão de enfrentar uma etapa adicional ou uma prova de repescagem para provar o seu valor", explica o canal.