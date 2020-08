Os gastos operacionais, antes de depreciações e amortizações, recuaram 8%, alcançando 66,6 milhões de euros até junho.

Em resultado do conjunto de impactos a nível de rendimentos e gastos, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) recuou de 14,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2019 para 11,2 milhões de euros negativos no mesmo período de 2020.

O endividamento financeiro líquido do grupo cresceu cinco milhões de euros desde o final de 2019 (de 88,5 para 93,5 milhões de euros).

O grupo adianta sentir já uma "melhoria consistente dos principais indicadores de negócio relacionados com as audiências" no principal canal de televisão.

"A TVI melhorou a sua quota em adultos, para a totalidade do dia, de 13,9% em março para 15,4% em junho, quando nos meses homólogos os valores eram de 18,5% e 15,6% respetivamente. Em julho de 2020 aquele indicador melhorou novamente para 16,4%, portanto uma melhoria face aos 15,1% observados em julho de 2019", refere.

No segmento de rádio e entretenimento, a informação à CMVM assinala que os formatos de rádio do grupo têm vindo a reforçar a liderança, sobretudo devido à posição da Rádio Comercial e a uma subida da M80.

"À semelhança do segmento de televisão, também aqui os impactos da pandemia se fizeram sentir nos quatro últimos meses do semestre, embora no último (junho) a queda homóloga dos rendimentos de publicidade tenha sido cerca de metade da verificada no mês de maio", indica o grupo.

Sobre as perspetivas de futuro, os responsáveis da Media Capital assinalam a "evidência de recuperação das audiências dos canais de TV do Grupo", sublinhando “o reforço adicional dos conteúdos previsto a partir de setembro".

Com a continuação da melhoria dos contextos externo e interno, o grupo antecipa “um reforço do seu posicionamento competitivo no setor" e um "desagravamento substancial dos comparativos financeiros durante a segunda metade de 2020".