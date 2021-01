Na primeira ronda do "The Voice Kids", que se estreou no passado domingo, dia 10 de janeiro, na RTP1, Bruno Santos, de Vila do Conde, interpretou o tema "Melodia da Saudade", de Fernando Daniel. O concorrente de 11 anos não conseguiu virar as cadeiras, mas emocionou os mentores e o público.

Durante a atuação, Fernando Daniel não escondeu as lágrimas, subindo depois a palco para interpretar o tema com Bruno Santos. "O Fernando é bom puto, mesmo", frisou Marisa Liz.

"Embora não tenha conseguido virar nenhuma das cadeiras, o Bruno Santos deixou os mentores do 'The Voice Kids' em lágrimas com a interpretação que fez de 'Melodia da Saudade', do Fernando Daniel", resume a produção do programa na legenda que acompanha o vídeo da atuação.

