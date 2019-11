Na emissão do passado sábado de "Mental Samurai", programa da TVI, o concorrente Rui Marques protagonizou um momento que deixou Pedro Teixeira "à beira de um ataque de nervos", como frisa o canal nas redes sociais.

Durante o concurso, a memória do concorrente foi posta à prova. "Amanhã irá receber dois assistentes técnicos entre as 12h e as 14h30. A que altura do dia chega a assistência técnica? De manhã, à tarde ou à noite?", questionou "Eva", a robot que faz as perguntas aos participantes.

O jovem do Porto ficou confuso e teve várias dúvidas na resposta, apesar das pistas oferecidas por Pedro Teixeira. No final, Rui Marques acabou por responder corretamente mas o vídeo do momento tornou-se viral nas redes sociais.

Veja o vídeo e as reações: