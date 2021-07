O MEO continua a diversificar a oferta de canais internacionais, agora com o lançamento exclusivo do Pack Ukrainian TV. "Numa abordagem de diferenciação e diversificação da oferta de canais internacionais, o MEO lança em exclusivo o Pack Ukrainian TV, um conjunto de sete canais com conteúdos para todos os públicos seguidores da cultura e da língua ucranianas em Portugal", frisa em comunicado.

O lançamento dos canais resulta de uma parceria exclusiva com o MGU (Media Group Ukraine), player de maior referência no panorama mediático da Ucrânia. "O Pack Ukrainian TV permite ao MEO integrar na sua ampla oferta de TV o que de melhor há para ver e ouvir entre os conteúdos falados na língua ucraniana", frisa o operador.

O Pack Ukrainian TV inclui sete diferentes canais, "abrangendo múltiplos interesses e temáticas".

O pacote está disponível para clientes MEO ADSL e MEO Fibra (com MEOBox), na posição 283 da grelha, por 3,99 euros por mês.

Conheça os canais:

Ukraine 1 – canal dedicado às melhores séries e aos programas de produção nacional;

Ukraine 2 – canal dedicado principalmente ao público masculino com idades entre os 25 e os 44 anos;NLO TV 2 – canal com programas humorísticos, dedicado a uma audiência mais jovem;

Star Cinema – canal sempre atualizado com produções da Star Media Company, uma produtora de renome local, de filmes e séries com um público já fiel há muitos anos;

Star Family – canal para toda a família: com programas educacionais e de entretenimentos para os mais novos, bem como com filmes e séries para o público mais sénior;

Rybalka TV – também conhecido como “Fishing TV”, é o primeiro canal dedicado à pesca;

X-Sport – canal dedicado a todo o tipo de desporto, desde motorcycling a wrestling, a natação, tenis, arm wrestling, entre outros.