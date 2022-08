"Chegam ao MEO, através destes dois canais, as viagens que inspiram e que prometem proporcionar a todos os clientes uma experiência enriquecedora, com opções diversas, da natureza à cultura, com locais emblemáticos dos quatro cantos do mundo. De Bali a Singapura, passando pelo Alasca, entre muitos outros destinos, os dois novos canais integram programas originais, como Off The Grid, Boarding Pass, The Gypsies ou The Savvy Nomad", assinala o MEO em comunicado.

Cada um dos canais apresenta uma emissão específica, com uma programação adaptada.

Disponível na posição 124, o Travelxp HD está acessível a todos os clientes TV com MEO ADSL e Fibra e em Android TV, Apple TV e MEO Go. Já o Travelxp 4K HDR, primeiro canal emitido em 4K HDR em Portugal, é disponibilizado na posição 400, para clientes TV com MEO Fibra e MEOBox 4K e em MEO Android TV e Apple TV.