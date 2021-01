O MEO, marca do segmento de consumo da Altice Portugal, lança esta terça-feira, dia 5 de janeiro, em exclusivo o Lolly Kids TV, o primeiro canal de música infantil em que os mais novos são as estrelas. O mais recente canal de TV, está disponível na posição 49 e está acessível a todos os clientes TV do MEO.

"O Lolly Kids TV é o primeiro canal televisivo de música protagonizado por crianças e adolescentes que adoram cantar, dançar ou tocar instrumentos musicais", explica o MEO. Através do novo canal, os jovens talentos entre os 5 e os 17 anos passam a ter um palco na televisão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para mostrar dotes artísticos.

"No Lolly Kids TV, podemos assistir, assim, às atuações de artistas famosos e, ao mesmo tempo, também aos jovens que pretendam mostrar as suas vocações", acrescenta o MEO em comunicado.

Para a marca do segmento de consumo da Altice Portugal, "este lançamento reforça a estratégia de inovação e diferenciação da TV do MEO, também caracterizada pela melhor oferta destinada aos públicos mais jovens".