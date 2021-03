Mariana Vieira da Silva foi uma das convidadas da emissão da passada quinta-feira, dia 18 de março, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, a ministra de Estado e da Presidência foi desafiada por Inês Lopes Gonçalves para jogar ao "Quem é Quem - Versão Governo".

"Vou lançar algumas categorias para que possa elucidar-nos um bocadinho mais sobre os seus colegas de governo", explicou a apresentadora do talk show.

"A ministra Mariana Vieira da Silva tem a seu cargo a pasta da Presidência, o que lhe dá uma visão bastante abrangente do governo como um todo. Na verdade, é uma espécie de elo de ligação entre as diversas pastas. Por isso, e este é um termo da ciência política, deve conhecer os outros ministros de ginjeira. Foi isso que quisemos testar. Esta é a versão governativa do 'Quem É Quem?'", resume a produção do "5 para a meia-noite".

Veja aqui o vídeo.