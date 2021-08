Durante a emissão do programa "Extra" de "O Amor Acontece", Mafalda Castro não conseguiu controlar as gargalhadas. Os comentadores do reality show da TVI também protagonizaram o momento de riso.

Nas redes sociais, a apresentadora da estação de Queluz de Baixo partilhou o momento. "Serve este post para imortalizar o maior ataque de riso que tive em televisão até agora", escreveu.

"Divirto-me muito", confessou Mafalda Castro .

Veja o momento: