Annie Wersching, atriz que entrou em séries como “24”, "Diários do Vampiro" ou “Timeless” e que deu voz a Tess no jogo "The Last of Us", morreu este domingo, dia 29 de janeiro, vítima de cancro. A norte-americana tinha 45 anos.

A notícia foi confirmada pelo marido, o ator Stephen Full. "Existe hoje um enorme buraco na alma desta família, mas ela deixou-nos as ferramentas para o preencher. (...) Ensinou-nos a não esperar pela aventura. Ensinou-nos a encontrá-la, porque existe em todo o lado. E é isso que faremos", pode ler-se no comunicado.

Nascida em St. Louis (Missouri), Annie Wersching estreou-se nos ecrãs aos 24 anos, ao participar em "Star Trek: Enterprise" (2002).

A atriz fez ainda parte do elenco de séries como "Frasier", "Supernatural" e "Charmed", antes de juntar à série "24", onde vestiu a pele de Renee Walker.