Grant Imahara, popular apresentador de "Caçadores de Mitos", morreu aos 49 anos. Segundo o The Hollywood Reporter, o engenheiro e ator terá morrido devido a um aneurisma, mas as causas da sua morte ainda não foram confirmadas oficialmente.

"Estamos de coração partido por ouvir a triste notícia sobre o Grant. Era uma parte importante da nossa família Discovery e um homem maravilhoso. Os nossos pensamentos e orações estão com ele e com a sua família", escreveu o Discovery Channel na sua conta no Twitter.

Grant Imahara ficou especialmente conhecido ao apresentar "Caçadores de Mitos". O antigo engenheiro electrotécnico conduziu o formato entre 2005 e 2014 e esteve à frente de mais de 200 episódios.

"Estou perdido. Sem palavras. Fui parte de duas grandes famílias com Grant Imahara nos últimos 22 anos", escreveu um dos co-apresentadores de "Caçadores de Mitos", Adam Savage, no seu perfil no Twitter.

Além do popular programa ,Grant Imahara criou o robô do programa "The Late Late Show", juntamente com Craig Ferguson. O engenheiro participou ainda em séries como "A Teoria do Big Bang", "Dois Homens e Meio" ou "Star Trek Continues".

Grant Imahara fez ainda parte de "Projeto Coelho Branco", da Netflix. "Em 'Projeto White Rabbit,' Kari Byron, Tory Belleci e Grant Imahara metem-se em autênticos buracos para investigarem eventos estranhos e maravilhosos da cultura pop, ciência e história. Os três examinam à lupa tópicos tão diversos como fugas da prisão, tecnologia para superpoderes, assaltos e armas loucas da 2.ª Guerra Mundial. Cada episódio vê os apresentadores embrenharem-se em experiências, montagens e testes para descortinarem a verdade por detrás destes e de outros tópicos tantas vezes consultados", explica o serviço de streaming na sinopse da produção.