Jane Galloway Heitz, onhecida especialmente por ter interpretado a chefe do coro da escola da série "Glee", morreu no passado dia 13 de novembro, mas a notícia só foi confirmada no passado fim de semana. A atriz tinha 78 anos.

Ao The Hollywood Reporter, a filha, Amie Richardson, confirmou a notícia, adiantando que a mãe morreu devido a problemas cardíacos.

Jane Galloway Heitz participou em diversas séries, como "Glee", "Anatomia de Grey" ou "A Teoria do Big Bang". Segundo a BBC, a atriz ajudou ainda a lançar a carreira de vários atores, destacando-se Steve Carell.