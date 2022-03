O ator João Rodrigo morreu esta segunda-feira, dia 14 de março, aos 78 anos. A notícia foi confirmada pela atriz Noémia Costa e pela Casa do Artista nas rede sociais.

"Partiu o João Rodrigo, estou triste, profundamente triste. Era um ator com uma comicidade fantástica. Meu querido João, vai em paz", escreveu a atriz na sua conta no Instagram.

"Ontem foi um dia duro. O ator João Rodrigo partiu. Fez muito teatro e televisão e apesar de nem sempre ter tido a visibilidade que merecia, nos Estados Unidos e no Canadá foi largamente acarinhado e aplaudido", pode ler-se no comunicado da Casa do Artista.

Na televisão, o ator participou em produções como "Sabadabadu" (1981), "Nico d'Obra" (1995), Roseira Brava (1996), "Camilo na Prisão" (1998), "Todo o Tempo do Mundo" (1999), "A Minha Família é uma animação" (2001), "Malucos do Riso" (2000) ou "Inspector Max" (2004).

No teatro, João Rodrigo integrou elencos de dezenas de peças, como “Adeus Valentina” – Variedades (1975), , "Ai Quem me Acode" (1994), "Vestido de Lilás" (1991), "Toma Lá Que é Democrático" (1992), "Isto é Que Vai uma Crise!" (1993), "Malucos à Solta" (1998), “Tonecas e Companhia” (2004), “Ó Zé Bate o Pé” (2011) ou “Isto só Visto” (2014).