Kailia Posey, que ficou famosa ao participar do reality show "Toddlers and Tiaras", do canal TLC, morreu esta semana, aos 16 anos. A notícia foi confirmada por familiares ao site TMZ.

"Embora ela fosse uma adolescente talentosa e com um futuro brilhante pela frente, infelizmente, num momento impetuoso, tomou a decisão precipitada de acabar com a sua vida na terra", disse a família ao site.

Kailia Posey foi uma das estrelas do programa "Toddlers and Tiaras", que esteve no ar entre 2009 e 2013. O reality show centrava-se nos bastidores dos concursos de beleza para crianças.