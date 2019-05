Conhecida pela participação em várias telenovelas, Lady Francisco morreu no passado sábado, aos 84 anos, num hospital do Rio de Janeiro.

A atriz, realizadora e produtora brasileira estava internada há cerca de um mês, depois de ter fraturado o fémur devido a uma queda. Lady Francisco foi submetida a uma cirurgia, mas o estado de saúde fragilizou-se com complicações durante o pós-operatório.

"Ela era uma mulher incrível. Vai fazer muita falta para todo o mundo. Infelizmente nos deixou, mas ela virou uma estrela", lamentou o filho da atriz, Óscar Francisco, à Globo.

Nascida a 7 de janeiro de 1935, em Belo Horizonte, Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon manteve uma carreira ativa entre 1972 a 2018, com trabalhos tanto na televisão, em cerca de 30 telenovelas, como no cinema, em mais de 20 filmes.

A geneticista Yara, da novela da Globo "Barrigas de Aluguer" (1990), terá ficado como a sua personagem mais popular. "Escrava Isaura", "Pecado Capital", "Baila Comigo", "Explode Coração", "Alma Gêmea" ou, mais recentemente, "Malhação: Vidas Brasileiras" também contaram com a sua participação.

No grande ecrã, iniciou em 1974 um percurso paralelo em "Um Varão entre as Mulheres". Ao lado de Levi Salgado, estreou-se na realização com "Anjos do Sexo" (1981).

Nas redes sociais, vários atores têm lamentado a morte: