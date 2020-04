Logan Williams, ator de 16 anos conhecido por vestir a pele do jovem Barry Allen em "The Flash", série do canal The CW, morreu esta quinta-feira, dia 2 de abril, de acordo com o The Tri-City News. Nas redes sociais, vários colegas do ator também partilharam a notícia.

Grant Gustin, que vestiu a pele da versão adulta da personagem de Logan Williams em "The Flash", foi um dos primeiros a confirmar a morte do colega e amigo."Fiquei impressionado não só com o seu talento, mas também com o seu profissionalismo. Os nossos pensamentos e orações estão com ele e com a sua família, numa altura que penso ser incrivelmente difícil", escreveu.

A causa da morte do ator ainda não foi revelada.

Além da série do canal CW, o ator participou em produções como "When Calls the Heart" e "Supernatural".