O corpo do ator Pedro Lima foi encontrado na manhã deste sábado, dia 20 de junho, na Praia do Abano, no Guincho. Segundo a TVI24, o alerta para as autoridades foi dado perto das oito da manhã e as causas da sua morte não são ainda conhecidas.

No site, a TVI já lamentou a "partida inesperada e brutal", num "dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos".

"A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar", frisa a TVI, em comunicado publicado no site.

O ator de 49 anos fazia atualmente parte da série "Espírito Indomável", com o personagem "Tristão". Já na novela "Amar Demais", cujas gravações foram recentemente retomadas, Pedro Lima vestia a pele de Gonçalo Macedo.

Ao longo da carreira, Pedro Lima participou em dezenas de projetos no pequeno e no grande ecrã. Na televisão, o ator fez parte do elenco de produções como "Todo o Tempo do Mundo", "Olhos de Água", "Super Pai", "Anjo Selvagem", "Inspector Max", "Fala-me de Amor", "Sentimentos", "Espírito Indomável", "A Única Mulher", "Massa Fresca" ou "A Herdeira".

Pedro Lima tinha cinco filhos.

